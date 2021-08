Inzidenz im Kreis Augsburg ist leicht gestiegen

Corona: So ist die Lage im Kreis Augsburg am Sonntag.

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Augsburg beträgt laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag 20,5. Am Freitag lag sie noch bei 18,1. Richtig dramatisch sieht die Lage im Nachbarlandkreis Dillingen aus. Dort grassiert die Delta-Variante in einem Seniorenheim in Höchstädt. Der Inzidenzwert lag bei 60,1. Das RKI meldet für die anderen Nachbarlandkreise folgende Werte: Aichach-Friedberg (23,0), Donau-Ries (17,0) und Günzburg (15,7). Die Stadt Augsburg liegt inzwischen bei 41,8.

In der Darstellung hat sich seit diesem Wochenende eine Änderung ergeben. Am Wochenende und an Feiertagen veröffentlicht das Landratsamt in Augsburg bis auf Weiteres nur noch die aktuelle 7-Tage-Inzidenz des RKI. An Werktagen werden weiterhin die gemeindebezogenen Fallzahlen sowie die Fallzahlen des Staatlichen Gesundheitsamts im Landratsamt Augsburg angegeben, die meist leicht von denen des RKI abweichen.

Das Landratsamt Augsburg weist ferner darauf hin, dass die bislang täglichen Impf-Updates auf der Internetseite und dem Facebook-Account des Landkreises künftig nur noch jeden Mittwoch aktualisiert werden. Aufgrund einer Umstellung der Software BayIMCO wird zudem die Darstellung der „Warteliste“ entfallen. (AZ)