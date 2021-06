Inzidenz im Landkreis Augsburg bleibt zweistellig

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt unverändert bei 10,3. Das klingt niedrig - ist aber höher als der deutschlandweite Durchschnitt.

Unverändert bleibt die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg. Am Sonntag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 10,3 bei insgesamt drei neuen Fällen am Wochenende. Unterdessen sei im Nachbarlandkreis Dillingen an der Donau erstmals ein Fall von Ansteckung mit der Delta-Variante nachgewiesen worden, teilt das dortige Landratsamt mit.

Die betroffene Person ist kein Reiserückkehrer und hat sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem benachbarten Landkreis am Arbeitsplatz angesteckt. Bundesweit ist die Corona-Inzidenz wesentlich niedriger als im Augsburger Land, hier liegt sie bei 5,7. In der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz bei 11,8. Aichach-Friedberg: 2,2, Dillingen: 6,2, Donau-Ries: 8,2, Günzburg: 14,2, Landsberg: 1,7. (jah)

