Inzidenz im Landkreis ist erneut leicht gesunken: Jetzt bei 4,3

Gute Nachrichten für den Landkreis Augsburg: Die Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen angibt, liegt laut RKI nun bei 4,3.

Die Inzidenz liegt somit 0,4 Prozentpunkte niedriger als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion blieb gleich bei 228. Mehr als die Hälfte aller Landkreisorte sind schon coronafrei. Auf diesem Weg ist bereits der gesamte Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg: Hier liegt die Inzidenz laut RKI am Mittwoch unter Eins, nämlich bei 0,7. Im Landkreis Günzburg beträgt sie 5,5, im Donau-Ries 6,0 und in Dillingen 2,1.

Wieder überwiegend Erstimpfungen in den Impfzentren

Währenddessen zieht die Zahl der Impfungen wieder an: Derzeit werden in den Impfzentren des Landkreises in Gablingen und Bobingen wieder überwiegend Erstimpfungen durchgeführt. Bis zum 7. Juli lag der Anteil aller Bürger ab 12 Jahren laut Landratsamt bei den Erstimpfungen bei 53,4 Prozent, 38,5 Prozent sind schon komplett geimpft und haben auch die Zweitimpfung schon erhalten. (AZ)

