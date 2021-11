Inzidenz über 300: Der Landkreis Augsburg ist bald Corona-Hotspot

Plus Die Inzidenz im Kreis Augsburg reißt die 300er-Marke, immer weniger Intensivbetten sind frei. Diese Faktoren sind entscheidend, wenn es um die neuen Corona-Regeln geht.

Grün, gelb, rot - die sogenannte Krankenhausampel gibt vor, welche Corona-Regeln im Freistaat gelten. Fällt ein Landkreis allerdings auf, weil sich dort besonders viele Menschen mit dem Virus anstecken, verschärfen sich die Maßnahmen ebenfalls. Dann nämlich, wenn eine Region zum Corona-Hotspot wird. Noch nicht alles verstanden? Kein Problem. Ein Überblick über die drängendsten Fragen zu den neuen Corona-Regeln im Augsburger Land: