Inzidenzwert im Augsburger Land ist am Dienstag gesunken

Von 84 auf 79,7 gesunken ist die Zahl der Neuinfizierten der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner im Landkreis Augsburg. Bundesweit sank sie auf 63,6.

Eine sinkende Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Augsburg, aber auch bundesweit, meldete am Dienstag das Robert-Koch-Institut (RKI). So sank der Wert im Augsburger Land auf 79,7. Am Montag hatte er noch bei 84 gelegen. Die Zahl der in ganz Deutschland Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen sank am Dienstag von 64,7 auf 63,6.

Corona-Ampel bleibt auf Grün

Die Corona-Ampel, die in Bayern die Auslastung der Krankenhausbetten angeben soll, steht weiterhin auf Grün. Und so war die Lage in den benachbarten Landkreisen: Aichach-Friedberg verzeichnete einen Anstieg auf 105,2 (Montag: 102,2). Im Landkreis Dillingen stieg der Wert um zwei auf 72, im Kreis Donau-Ries sank er von87,8 auf 81,9, im Kreis Günzburg von 53,4 auf 51,8. Erneut von 128,9 auf 133,9 gestiegen ist die Inzidenz im Landkreis Landsberg. Die Stadt Augsburg verzeichnet einen Rückgang von 111,9 auf 99,4. (AL)