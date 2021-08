Landkreis Augsburg/Kabul

23.08.2021

Fußballer aus dem Kreis Augsburg erzählt: In Kabul fallen ständig Schüsse

Menschen stehen dicht gedrängt am Flughafen in Kabul. Sie hoffen auf eine Ausreise. Die Soldaten lassen nur die wenigsten von ihnen durch.

Plus Ein Afghane, der in der Region Fußball spielt, sitzt nach einem Familienbesuch in Kabul fest. Die deutschen Behörden sind bei der Flucht vor den Taliban aus seiner Sicht keine große Hilfe.

Von Marco Keitel

Die Stimme des jungen Mannes wird leise, wenn er von den Szenen erzählt, die sich am Flughafen in Kabul abspielen. "Jede Minute kann man erschossen werden", sagt er am Telefon. Afghanische Sicherheitskräfte und Soldaten aus dem Westen, vor allem aus den USA, schießen in die Luft, um für Ordnung zu sorgen. Auch Rauchgranaten setzten sie ein. "Ich habe gesehen, wie jemand am Gate erschossen wurde."

