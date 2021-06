Landkreis Augsburg

Kampf gegen Corona: Braucht der Landkreis Augsburg die Impfzentren noch?

Braucht der Landkreis Augsburg das Impfzentrum in Gablingen (und das in Bobingen) überhaupt noch?

Plus Bis einschließlich September sind sie fest eingeplant. Aber werden die Impfzentren im Landkreis Augsburg überhaupt noch so lange benötigt?

Von Marco Keitel

Die Impfzentren sind teuer. Gleichzeitig übernehmen Hausärzte immer mehr Immunisierungen in ihren Praxen. Und es gibt nach wie vor zu wenig Impfstoff, sowohl in den Praxen als auch in den Zentren könnte mehr geimpft werden. Braucht das Augsburger Land da überhaupt noch die beiden Impfzentren in Gablingen und Bobingen?

