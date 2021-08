Keine neuen Corona-Fälle im Kreis Augsburg

Die Inzidenz im Kreis Augsburg ist nur knapp halb so hoch wie in der Stadt Augsburg.

Keinen neuen Ansteckungsfall mit dem Coronavirus meldete das Landratsamt am Montag im Landkreis Augsburg, vier waren es am Sonntag. Der Inzidenzwert liegt mit exakt 15,0 laut Robert-Koch-Institut leicht niedriger als am Sonntag. Zum Vergleich: In der Stadt Augsburg beträgt der Wert 33,4. Es werden keine neuen Todesfälle im Kreis Augsburg gemeldet. Insgesamt sind knapp 11.600 Menschen in der Statistik aufgeführt, die sich bisher im Landkreis Augsburg mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Inzidenz: So sieht es in den Nachbarlandkreisen aus

Das RKI meldet für die Nachbarlandkreise folgende Werte: Aichach-Friedberg (9,7), Donau-Ries (5,2), Dillingen (28,0) und Günzburg (3,9). Im Unterallgäu liegt der Wert aktuell bei 12,4 und in Landsberg am Lech bei 10. (AZ)