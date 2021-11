Kinderbetreuung muss bundesweit gelöst werden

Mit der Aufgabe kostendeckend zu arbeiten und gleichzeitig günstige Tarife für die Betreuung anzubieten, sind die Kommunen überfordert.

Das Lösen eines gordischen Knoten dürfte so manchen Kommune erheblicher leichterfallen als die Schaffung günstiger Plätze für die Kinderbetreuung. Vor einer schier unlösbaren Aufgabe stehen die Kommunen, wenn es darum geht, auf der einen Seite attraktive Krippen- und Kigaplätze anzubieten und auf der anderen Seite gleichzeitig den Betrieb dieser Einrichtungen kostendeckend zu kalkulieren. Doch selbst wenn dies gelänge, wäre der Knoten immer noch nicht gelöst. Schließlich fehlt es neben einer ausreichend finanziellen Deckung auch noch an allen Ecken und Enden an Personal.

Eine attraktive und gleichwohl kostengünstige Kinderbetreuung ist für die Kommunen jedoch ein ganz wichtiger Standortfaktor. Dieser Punkt kann für Eltern von entscheidender Bedeutung sein. Wo sie leben möchten und zu guter Letzt sogar, wie groß die Familie einmal sein wird, hängt ein gutes Stück davon ab, wie viele Kinder sie sich leisten können. Diese Aufgabe allein den Kommunen zu übertragen, wird nicht funktionieren. Sicherlich gibt es Gemeinden wie Gersthofen, die es sich leisten können , die Defizite aus der eigenen Schatulle zu schultern. Doch das ist die Ausnahme. Ebenso wenig wird es funktionieren, die Kosten auf die Eltern zu verteilen. Stattdessen ist ein politisches Umdenken gefragt, das diesen Gordischen Knoten bundesweit durchschlagen muss. Denn die Ansprüche der Eltern sowie der Erzieherinnen und Erziehern zu befriedigen und gleichzeitig die passende Infrastruktur zu schaffen, ist für eine Kommune schon Aufgabe genug.