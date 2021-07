Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Kino, Konzerte und Kulinarik nur für Geimpfte: Veranstalter halten wenig davon

Plus Restaurants und Kulturstätten können wieder öffnen - allerdings mit Einschränkungen. Was Veranstalter im Kreis zu mehr Sitzplätzen bei Kontrollpflicht sagen.

An vielen Stellen im Augsburger Land fanden am Wochenende Kulturveranstaltungen statt. Und auch die Restaurants haben wieder geöffnet. Aber noch sind die Zahlen der Besucher, welche zugelassen werden dürfen, sehr reduziert. Nun gab es den Vorschlag, mehr Gäste als bisher zuzulassen, wenn die Veranstalter streng kontrollieren und ihnen damit mehr Verantwortung zuzuweisen. Was sagen Kulturveranstalter und Wirte zu dieser Idee? Die Antworten fallen durchaus differenziert aus.

