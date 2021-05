Kohle & Co.: Die passenden Brennstoffe für den perfekten Geschmack

Welcher Brennstoff eignet sich für welches Fleisch am besten? Der Bayerische Grillmeister von 2018 kennt die feinen Unterschiede und erklärt die Vor- und Nachteile von Kohle & Co.

Der eine grillt mit Holzkohle, der andere nimmt Briketts. Manche wiederum schwören auf Pellets und zum "Smoken" greifen Grillmeister gerne auf aromatisiertes Holz zurück. Doch welcher Brennstoff eignet sich am besten? Exklusiv erklärt uns der bayerische Grillmeister von 2018, Andreas Hanisch aus dem Gersthofer Stadtteil Hirblingen, die Vor- und Nachteile von Kohle und Co. und verrät, was sie so alles können.

Welche Brennstoffe eignen sich überhaupt zum Grillen?

Andreas Hanisch: Es gibt Holzscheite, Holzkohle, Holzpellets, zudem Briketts aus den Abfällen der Holzkohlenproduktion oder aus Kokosnussschalen oder Bambusfasern. Natürlich darf Propangas nicht vergessen werden.

Was sind die Vor- und Nachteile?

Hanisch: Holzscheite bieten aufgrund der Flammen ein schönes Lagerfeuerflair beim Anzünden. Jedoch muss das Holz erst heruntergebrannt sein, bevor man auf der Glut grillen kann. Holzkohle zündet schnell, liefert eine hohe Hitze, hat aber nur eine kurze Brenndauer - außer bei einem Keramikgrill. Holzpellets werden speziell für Pelletgrills hergestellt, sind gut dosierbar, haben eine lange Brenndauer, bei höheren Temperaturen allerdings auch einen höheren Verbrauch.

Briketts wiederum zünden langsamer, ergeben aber eine lange Brenndauer, liefern jedoch niedrigere Temperaturen gegenüber der Holzkohle. Gas ermöglicht ein schnelles und unkompliziertes Anzünden des Grills. Die Anschaffungskosten eines Gasgrills sind jedoch höher als bei einem Kohlegrill. Zudem fehlt vielen das Knistern und Qualmen der Holzkohle.

Was ist der Unterschied zwischen Holzkohle und Briketts?

Hanisch: Holzkohle wird aus Holzscheiten und Brettern aus gängigen Harthölzern wie Buche geköhlert. Briketts werden aus dem Kohlenstaub und Resten aus der Holzkohlenherstellung hergestellt, aus Braunkohle, oder auch aus Kokosnussschalen, welche aus Abfällen der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie übrig bleiben. Neuerdings werden auch Bambusfasern zu Briketts verarbeitet. Um den Kohlenstaub zu Briketts zu verarbeiten, wird dieser gleichmäßig gemahlen und unter hohem Druck und organischem (Maisstärke) beziehungsweise anorganischem (Bentonit) Bindemittel in Form gepresst.

Wie lange brauchen die einzelnen Materialen, bis sie durchgeglüht sind?

Hanisch: Grundsätzlich sollte zum Durchglühen von Holzkohle und Briketts ein Anzündkamin benutzt werden. Durch diesen kann durch den Kamineffekt das lästige Blasen oder Wedeln in die Glut entfallen. Auch sollte man nur zugelassene Anzünder verwenden, welche auch rückstandsfrei abbrennen. Auf Esbit oder ähnliches sollte aufgrund der hohen Schadstoffbelastung verzichtet werden. Ebenso sollte man vollkommen auf Spiritus oder andere flüssige Brandbeschleuniger verzichten, diese brennen rasch und unkontrolliert ab und bei zu hoher Dosierung kommt es schnell zur Verpuffung, welche gerade bei Spiritus nahezu farblos und nur durch einen Knall hörbar ist und zu starken Verbrennungen führt, da man die Flammen kaum sieht.

Dieser "Traeger" ist ideal zum Räuchern und wird mit Pellets geheizt. Foto: Marcus Merk

Holz benötigt etwa 45 bis 60 Minuten, bis es herunter gebrannt ist und zum Grillen bereit ist. Holzkohle glüht in der Regel innerhalb von 10 bis 15 Minuten durch. Briketts benötigen je nach verwendetem Rohmaterial und Dichte zirka 30 bis 45 Minuten.

Müssen Briketts und Holzkohle vollständig durchgeglüht sein, bevor das Fleisch auf dem Grill landet?

Hanisch: Für direktes Grillen sollten sowohl Holzkohle als auch Briketts durchgeglüht sein, denn bei Holzkohle will man eine hohe Hitze haben, die sie eben nur durchgeglüht erreicht. Briketts sollten zumindest zu 50 Prozent durchgeglüht sein, um sofort loslegen zu können und ein eigenständiges Ausgehen zu verhindern. Für indirektes oder low'n'slow-Grillen reicht es aus, dass nur ein Teil der Kohle durchgezündet ist, der Rest wird von diesen nach und nach durchgezündet.

Bei Keramikgrills ist ein Durchglühen nicht nötig, hier wird ausschließlich grobstückige Holzkohle verwendet: Diese wird kalt in den Grill gefüllt und nur einzelne Glutnester gezündet, je nach Endtemperatur ein bis drei Stück, als Faustformel gilt ein Anzünder pro 100 Grad Endtemperatur.

Was hält die Hitze länger?

Hanisch: Aufgrund der höheren Dichte des Kohlenstaubs in den Briketts haben diese einen höheren Brennwert und brennen entsprechend doppelt bis dreifach so lang wie Holzkohle. Auch hier stellt der Keramikgrill eine Ausnahme dar, aufgrund der Bauweise kann die Holzkohle je nach Temperatur bis zu 36 Stunden (low'n'slow) ohne nachlegen verwendet werden.

Worauf ist beim Kauf zu achten?

Hanisch: Das ist ein heikles Thema. Die meisten achten nur auf den Preis pro Kilo. Grundsätzlich sollte aber ebenso wie beim Einsatz der Lebensmittel auf Regionalität, Lieferwege, Herkunft, und Nachhaltigkeit geachtet werden. Dies ist aber gar nicht so einfach, denn sehr oft wird umverpackt und schleierhaft deklariert, das macht es für den Verbraucher nicht einfacher, die richtige Kohle zu finden. Die gesetzlichen Vorgaben lassen hier einen großen Spielraum zu. Gerade die Premium- und Ökokohle-Hersteller werben offen mit diesen Fakten, ansonsten geben unabhängige Qualitätssiegel einen ersten Hinweis.

Grillen von A bis Z 1 / 22 Zurück Vorwärts A lufolie: Grillen mit Alufolie oder in Aluschalen ist bei vielen Grillfans verpöhnt, da geschmacklich das typische Raucharoma fehlt und optisch der typische Rostabdruck. Jedoch kann Alufolie sehr hilfreich sein, da das Grillgut saftiger bleibt und auch schonender gegart wird. Bei kleinem Grillgut wie Shrimps oder Cocktailtomaten kann eine Aluschale außerdem helfen, dass nichts durch den Rost flutscht.

B arbecue: Bekannt ist der Begriff „Barbecue“ aus den USA, inzwischen hat er sich aber ebenfalls in Deutschland etabliert. Barbecue ist eine Grillmethode, bei der das Grillgut langsam bei niedriger Hitze im heißen Rauch gegart wird. Dabei entstehen tolle Raucharomen, die für den unverwechselbaren Geschmack sorgen.

D irektes Grillen: Bei der direkten Grillmethode liegt das Grillgut auf dem Rost direkt über der heißen Kohle. Vor allem Steaks, Fischfilet oder Hähnchenbrust, aber auch Gemüse werden am besten so zubereitet. Durch das heiße braten entsteht eine leckere Kruste, während der Kern schön saftig bleibt.

E inweggrill: Der Einweggrill ist gerade bei spontanen Grillaktionen beliebt, da mit nahezu keinem Aufwand lecker gegrillte Würstchen zubereiten kann. Das ist praktisch und vor allem fällt anschließend das lästige Säubern des Grillrostes weg. Jedoch ist vom Einweggrill abzuraten. Er schadet der Umwelt und die Kohlen reichen meist nicht mal aus, um ein saftiges Steak gar zu brutzeln.

F euerschale: Die feuerfesten Schalen spenden nicht nur Licht und Wärme, sie können auch zum Grill umfunktioniert werden. Stockbrot oder aufgespießte Marshmallows grillen sind immer ein Erlebnis und lassen nicht nur Kinderaugen strahlen.

G arzeit: Für die Bestimmung der Garzeit gibt es keine feste Regel, da die Garzeit je nach Art des Grillguts und der Grilltemperatur variiert. Es gibt jedoch einen ganz einfachen Trick, mit dem Sie herausfinden können, ob das Fleisch well done, medium oder rare ist, ohne es anzuschneiden. Einfach Daumen und Zeigefinger zusammendrücken, wenn sich das Fleisch an der dicksten Stelle so weich wie der Daumenballen anfühlt, ist es noch rare. Bei Daumen und Mittelfinger medium und bei Daumen und kleinem Finger well done.

H olzkohle: Viele Grillfans schwören auf das Rösten auf Holzkohle. Doch wie wird überhaupt der Grill mit Holzkohle angeschürt? Zunächst muss ein Häufchen aus Holzkohle in den Grill geschüttet werden, dieses wird mit flüssigem Grillanzünder beträufelt und anschließend angezündet. Nun solange warten, bis die Kohle gleichmäßig glüht und mit einer weißen Staubschicht überzogen ist. Dies kann mitunter schon 20-30 Min. dauern. Nun die Kohle nach Bedarf im Grill verteilen und das Steak auf den Rost legen.

I ndirektes Grillen: Die Methode des indirekten Grillens eignet sich vor allem für größere oder dickere Stücke Fleisch, wie ein ganzes Hähnchen oder auch Rippen. Die Kohle wird dabei nicht im kompletten Grill verteilt, sondern nur partiell, z.B. auf einer Seite. Das Grillgut wird anschließend bei geringer Temperatur und geschlossenem Deckel gegart. Die Garzeit kann hier mehrere Stunden betragen.

K räuter: Kräuter sind nicht nur gesund, sondern eignen sich auch hervorragend dazu, das Grillgut auf natürliche Weise zu verfeinern. Hier sollte am besten zu frischen Kräutern gegriffen werden, da getrocknete leicht verbrennen.

L agerfeuer: Für so manchen Naturliebhaber ist Grillen am Lagerfeuer das Größte. Das Grillgut kann entweder indirekt gegrillt werden, indem es eingewickelt neben die Glut gelegt wird, oder es wird auf einem Stock aufgespießt über der Flamme gegrillt. Vorsicht ist nur bei Mariniertem geboten, da giftige Stoffe entstehen können, wenn die Marinade in die Glut tropft.

M arinade: Marinade schmeckt nicht nur lecker und verleiht Fleisch, Fisch oder Gemüse den würzigen Geschmack, sie sorgt gleichzeitig auch dafür, dass das Grillgut bei hohen Temperaturen nicht austrocknet oder anbrennt. Dazu das Produkt einfach in der Marinade wenden und je nach Größe und Dicke für einige Minuten bis mehrere Stunden einwirken lassen.

N ährstoffe: Grillen ist eine schonende Methode der Nahrungszubereitung. Anders als beim Schmoren, Braten oder Kochen ist die Garzeit hier deutlich geringer, weshalb weniger Nährstoffveränderungen stattfinden.

O bst grillen: Fruchtsorten mit festem Fruchtfleisch, wie z.B. Äpfel, Mangos oder Ananas. Das Obst vorher mit Butter oder Honig einpinseln und bei niedriger Temperatur weich grillen.

P izzastein: Mit einem Pizzastein gelingt es zu Hause auf dem Grill ganz einfach, eine leckere Pizza wie beim traditionellen Italiener zu zaubern. Den Pizzastein für ca. eine halbe Std. auf den heißen Grill legen, aufheizen und die Pizza darauf braten. Das Geheimnis ist, dass die Flüssigkeit in den Stein einzieht, weshalb der Boden so kross wird.

Q ualität: Damit das Fleisch auf dem Grill schön saftig bleibt und nicht austrocknet, sollte man auf gute Qualität achten. Am besten, man kauft das Produkt beim Metzger seines Vertrauens. Dieser kann beratend zur Seite stehen, welche Sorte sich zum Grillen besonders eignet. Auf das abgepackte und vormarinierte Fleisch vom Supermarkt sollte man unbedingt verzichten.

R uhezeit: Auch wenn es schwer fällt, sollte das Fleisch nicht direkt vom Grill auf den Teller. Besser sollten Steaks und Co. für wenige Minuten an einem warmen Ort ruhen, da sich so die Fleischfasern entspannen können und das Fleisch zarter wird.

S äubern: Auch wenn es nervig ist: Nach dem Grillen muss der Grillrost wieder gesäubert werden. Am besten geht’s, wenn man den abgekühlten Rost mehrere Stunden mit nassem Zeitungspapier einwickelt oder diesen über Nacht ins nasse Gras legt. So weichen die Verkrustungen auf und lassen sich anschließend ganz leicht abwischen.

T emperatur: Je nachdem was auf dem Grill zubereitet wird, muss der Grill auf unterschiedliche Temperaturen aufgeheizt werden. Während der Braten über Stunden hinweg bei ca. 100°C gegart wird, wird das Steak besser bei sehr hohen Temperaturen kurz angebraten.

U ngesund: Grillen ist eine besonders nährstoffschonende Methode, Nahrung zuzubereiten. Jedoch gibt es einige Stolperfallen, die unbedingt vermieden werden sollten. Es sollte z.B. niemals Marinade oder Fleischsaft auf die Kohle tropfen, da sich hier krebserregende Stoffe bilden können. Also auch in keinem Fall Bier über das Fleisch am Grill gießen!

V egetarisch: Auf den Grill kommt längst nicht mehr nur Fleisch. Auch Gemüse kann wunderbar gegrillt werden und schmeckt bei der richtigen Zubereitung keinesfalls fad. Wichtig ist, dass das Gemüse mit ausreichend Öl eingepinselt und nicht zu heiß gegrillt wird, da es hitzeempfindlicher als Fleisch ist.

W intergrillen:Grillen macht nicht nur im Sommer Spaß. Der neueste Trend heißt Wintergrillen – also Grillen im Schnee bei eisigen Temperaturen. Dazu die Grillkohle am besten bereits im Spätsommer einkaufen, da die meisten Supermärkte die Grillkohle während der Winterzeit aus den Regalen räumen.

Zange: Die Zange ist beim Grillen unbedingt notwendig. Womit sollte sonst das Fleisch aufgelegt, gewendet und vom Rost genommen werden? Beim Kauf sollte man darauf achten, dass die Grillzange mind. 40 cm lang ist und einen hitzefesten Griff hat. Unter keinen Umständen stattdessen eine Gabel benutzen, aus den Löchern tritt nämlich Fleischsaft aus und das Fleisch trocknet aus.

Bei Briketts gilt es, zusätzlich noch die Zusammensetzung zu prüfen, denn oft werden günstige Briketts mit Braunkohle oder günstigen Holzsorten und Abfällen gestreckt, ebenso wird beim Einsatz des Bindemittels gespart. Dies zeigt sich dann an starker Rauch- und Geruchsentwicklung, die teils sehr unangenehm ist. Wer legt sein Fleisch denn gerne dort noch auf, wenn einem beim Geruch schon der Appetit vergeht.

Was empfehlen Sie zum Räuchern, was für unterschiedliche Materialen gibt es hier?

Hanisch: Die Wahl des Räucherholzes richtet sich nach Menge des gewünschten Raucharomas und auf welchem Grill dies zubereitet wird. Es gibt grobe, faustgroße Stücke, die in der Grillszene Chunks genannt werden, dann gibt es noch Chips genannte Holzstückchen in der Größe einer Ein- oder Zwei-Euro-Münze.

Als drittes gibt's noch Pellets, eigentlich die gleichen wie man beim Pelletgrill standardmäßig zum Grillen benützt. Zuletzt gibt es noch Holzspäne, welche zum Kalträuchern benutzt werden. Für einen leichten Rauchgeschmack werden Obstgehölze wie Apfel, Kirsche oder Pflaume bevorzugt. Für den intensiven Rauchgeschmack werden Harthölzer genommen, in der Regel: Hickory, Mesquite oder Buche.

So verhindern Sie Unfälle beim Grillen 1 / 10 Zurück Vorwärts Grill kippsicher und im Windschatten aufstellen.

Niemals Spiritus, Benzin, Terpentin oder ähnliches verwenden – weder zum Anzünden noch zum Nachgießen.

Anzündhilfen aus dem Fachhandel verwenden.

Grillhandschuhe und lange Grillzangen benutzen.

Den Grill niemals unbeaufsichtigt lassen.

Nie den Grill von Kindern bedienen oder anzünden lassen.

Kinder nicht in Nähe des Grills spielen oder herumtoben lassen.

Sicherheitsabstand: mindestens zwei bis drei Meter.

Einen Kübel mit Wasser oder Sand, Feuerlöscher oder Löschdecke bereithalten, um Brände zu bekämpfen.

Feuer und Glut nach dem Grillen vollständig auskühlen und niemals unbeaufsichtigt lassen.

Auf einem Gasgrill empfiehlt sich die Benutzung von Chips, welche vorher gewässert werden und so einfacher zum Räuchern gebracht werden können, da diese relativ dünn sind. Auf Holzkohle bevorzugt man Chunks, diese räuchern länger und brennen im Gegensatz zu Chips nicht so leicht. Pellets werden ebenso meist am Gasgrill verwendet oder bei Holzkohle nur um kurz vor dem Servieren den Speisen ein leichtes Raucharoma zu geben.

Kann stundenlanges Räuchern gesundheitsschädlich sein?

Hanisch: Das stundenlange Räuchern ist nicht gesundheitsschädlich, aber wie so oft macht die Dosis das Gift. Wie bei vielen ist es auch hier so, dass übermäßiger und ständiger Genuss von Geräuchertem im Verdacht steht, Krebs zu begünstigen. Bei einer ausgewogenen Ernährung steht aber dem Genuss von Geräuchertem nichts im Wege.

