Konzerte, Ausstellungen, Feste: Das ist am Wochenende im Augsburger Land los

Endlich Sommerwetter - und passend dazu gibt es im Landkreis Augsburg Konzerte und Ausstellungen - alles im Freien. Das ist das Angebot.

Na bitte, geht doch: Sommer und Sonne sind zurück im Augsburger Land. Und dazu kommen an diesem Wochenende vom 23. bis 25. Juli Biergartenstimmung, Livemusik und eine Gartenausstellung, alles komplett im Freien in Neusäß, Gersthofen, Stadtbergen und Dinkelscherben. Das ist an diesen Tagen geboten und so kommen sie auf die Veranstaltungen.

Sommertage in Neusäß

Bei den "Sommertagen" vom 23. Juli bis 1. August finden neben drei Kernveranstaltungen zahlreiche Einzelaktionen zum Verweilen, Bummeln und Mitmachen statt. An den beiden Wochenenden jeweils freitags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 20 Uhr lockt im Ägidius-Park ein kleiner Kunst- und Gartenmarkt mit knapp 20 Ausstellern, die unter anderem Keramik, Wasserpflanzen oder Naturseifen bieten. Laut röhrende Motoren, glänzende Lacke und klassische Designs lassen die Herzen der Besucher der Old- und Youngtimer-Schau höherschlagen, die der Motorsport Club Lech-Schmuttertal am Sonntag, 25. Juli, von 9.30 bis 16 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Daimlerstraße veranstaltet.

Die Verkaufsbuden für den Gartenmarkt am Wochenende in Neusäß stehen schon - pandemiebedingt schön auf Abstand. Foto: Stadt Neusäß

Daneben gibt es viele Einzelaktionen, beispielsweise im Lohwald mit der Familie auf Walderlebnistour gehen oder spannende Rätsel bei der digitalen Schnitzeljagd der Aktionsgemeinschaft Neusäß lösen. Das gesamte Programm unter www.neusaess.de/sommertage. Die Veranstaltungen sind alle kostenfrei, wer kommt, muss sich allerdings den aktuell geltenden Hygienemaßnahmen gemäß vor Ort registrieren lassen.

Rasenkonzerte in Gersthofen

Auf dem Gelände der Gersthofer Naturfreunde organisiert das Team der Stadthalle an diesem Wochenende erstmals eine Reihe von Rasenkonzerten - ebenfalls unter freiem Himmel. Den Auftakt macht die Formation Django 3000, den Support übernimmt Adrian Winkler. Beginn ist am Freitag, 23. Juli, um 20 Uhr. John Garner (Support: Lemony Rug - Solo) folgt dann am Samstag, 24. Juli, um 20 Uhr. Rockmusik für Kinder bieten Andi und die Affenbande am Sonntag, 25. Juli, um 11 Uhr. Abends ab 20 Uhr tritt das Claudia-Koreck-Duo auf (Support: Art in Crime). Auf der Homepage der Stadthalle Gersthofen können für alle diese Konzerte noch Karten gekauft und direkt ausgedruckt werden. Es gibt außerdem eine Tages- oder Abendkasse. Auch hier müssen die Kontaktdaten hinterlegt werden.

Kultur Sommer in Stadtbergen

Wer nicht mehr bis zum Wochenende warten will, kann auch schon am Donnerstagabend, 22. Juli, mit dem Feiern beginnen. Da startet nämlich der Open Air Kultur Sommer in Stadtbergen. An der Sportanlage Stadtbergen wird für dieses Wochenende der Kulturbiergarten mit Bühne aufgebaut. Das Kulturbüro hat ein Bühnenprogramm zusammengestellt, und zwar mit Dauerbrennern aus dem Kulturleben der Stadt: Den Beginn übernimmt am Donnerstagabend die Presley Family mit ihrer einzigartigen Mischung aus Unterhaltung und Rock'n'Roll, diesmal unter freiem Himmel, Beginn ist um 20 Uhr.

Am Freitag folgt ein a-capella-Konzert mit Cash-n-Go, gefolgt von einem musikalisch-bunten "Crosspop-Abend" unter dem Motto "Festival-Flair" am Samstagabend, 24. Juli, bei dem gleich drei Bands auftreten. Den Abschluss bildet ein Frühschoppen im Kulturbiergarten mit dem Musikverein Leitershofen am Sonntag, 25. Juli, um 11 Uhr. Die Bewirtung übernimmt das Lokal Tafeldecker im Hopfengarten, unter anderem gibt es Steckerlfisch. Für alle Veranstaltungen gibt es Eintrittskarten im Rathaus Stadtbergen oder online auf der Homepage des Ticketportals Reservix oder dessen Vorverkaufsstellen. Für die Konzerte gibt es außerdem eine Abendkasse.

Live-Musik in Dinkelscherben

Auf der Bühne im Rathausgarten ist am Wochenende Live-Musik angesagt. Freitagabend hat die Musikvereinigung Dinkelscherben hier wortwörtlich ein Heimspiel. Moderne Blasmusik, Polka und Evergreens sind dann angesagt. Am Samstag bringt Miss Maybellene dann Hits der 50er und 60er auf die Bühne. Tickets können online bestellt werden. (AZ)