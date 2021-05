Landkreis Augsburg

Kreis Augsburg: Kapellen und Chöre treten auf öffentlichen Plätzen auf

Mit "Musik am Platz" will die Bürgerstiftung Augsburger Land Musikern in der Region eine Bühne bieten. Wie die Veranstaltungsreihe funktioniert.

Die Inzidenzen sinken und Lockerungen sind in Sicht. Mit einer besonderen Aktion will nun die Bürgerstiftung Augsburger Land musikalischen Wind in die Region bringen, damit auch der letzte Corona-Blues verschwindet. "Musik am Platz" heißt das Projekt, mit dem die Stiftung Musikvereinen und Chören eine Bühne bieten will. Beteiligen können sich alle eingetragenen musizierenden Vereine im Landkreis Augsburg. Musiker sollen auf Plätzen ihrer Gemeinde im Landkreis Augsburg spielen Die Idee ist, dass die Musiker auf einem Platz in ihrer Heimatgemeinde ein kleines Konzert von mindestens 45 Minuten geben. Dabei kann es sich um einen Marktplatz, Kirchplatz, Bolzplatz oder auch Parkplatz handeln - Hauptsache, der Platz ist einfach zu erreichen. "Wir wollen es für die Musiker und Zuhörer so unkompliziert wie möglich machen", erklärt die Vorsitzende des Stiftungsrates, Marion Kehlenbach. Ziel der Aktion ist es, die Musikvereine wieder ins Rampenlicht zu stellen und der Bevölkerung mit einem Kulturhappen Lust auf mehr zu machen. "Vielleicht gelingt uns allen zusammen so ein Neustart in Sachen Kultur." Die Bürgerstiftung kümmert sich um das Marketing und die Organisation. Landkreis Augsburg: Kapellen und Chöre können sich bewerben Als der Königsbrunner Bauunternehmer Michael Dumberger von der geplanten Aktion erfuhr, war er sofort begeistert und sagte seine finanzielle Unterstützung zu. So stehen Mittel zur Verfügung, um den Gästen eine wertige Veranstaltung bieten zu können. Selbstverständlich wird die Veranstaltungsreihe nur im Einklang mit den jeweils gültigen Auflagen der Infektionsschutzbestimmungen stattfinden. Interessierte Musikvereine können sich bewerben bei der Vorsitzenden des Stiftungsrates, Marion Kehlenbach, E-Mail: marion.kehlenbach@t-online.de oder stellvertretenden Vorsitzenden, Christian Toth, Mail: ch.toth@yahoo.com. Lesen Sie dazu auch: Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt weiter

