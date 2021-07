Landkreis Augsburg impft jetzt die Abschlussschüler

Schulabschluss in der Tasche, die große Freiheit vor Augen: Jetzt bietet der Landkreis jungen Erwachsenen eine Impfung gegen Corona in einer Sonderaktion an.

Impfen auch für junge Menschen, das will der Landkreis Augsburg in wenigen Tagen mit einer Sonder-Impfaktion möglich machen. Über die weiterführenden Schulen hat er sich deshalb an alle jungen Erwachsenen ab 18 Jahren in den Abschluss- und Vorabschlussklassen gewandt mit einem eigenen Impfangebot. Die insgesamt rund 1800 Personen können sich am Wochenende 16./17./18. Juli mit einem mRNA-Impfstoff am Zentrum in Gablingen-Siedlung gegen das Coronavirus impfen lassen. Am Freitag, 16. Juli, findet auch die Verleihung der Abiturzeugnisse an den Gymnasien statt.

Rückmeldungen sind noch bis zum Freitag, 9. Juli, in den Schulen möglich, so der zuständige Geschäftsbereichsleiter im Landratsamt, Michael Püschel, jetzt in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Schule und Kultur. Die meisten der angesprochenen Schülerinnen und Schüler besuchen demnach das berufliche Schulzentrum in Neusäß, eine geringe Zahl die Realschulen im Landkreis Augsburg und der Rest die Gymnasien. Auch der Termin für die Zweitimpfung steht schon fest: Sie sollen am Wochenende 27./28./29. August stattfinden.

Termine auch für Jugendliche ab 16 Jahren in den Impfzentren

Doch nicht nur im Rahmen dieser Sonder-Impfaktion weist Püschel darauf hin, dass nun auch vermehrt junge Menschen in den Impfzentren gute Aussichten auf einen Termin hätten. "Alle ab 16 Jahren können sich, wenn sie das wollen, über das System BayIMCO für eine Terminvereinbarung registrieren lassen", sagt er. Auch wenn der Impfstoff von Biontech/Pfizer inzwischen bei Vorerkrankungen oder dem ausdrücklichen Willen von Jugendlichen und Eltern ab dem Alter von zwölf Jahren zugelassen ist, kann in den Impfzentren mit der bayerischen Software und deren Einstellungen ein Termin erst ab 16 Jahren vereinbart werden. Jüngere sollten sich für einen Impftermin an ihren Haus- oder Kinderarzt wenden, so Püschel.

Über die Internetplattform BayIMCO können alle über 16 Jahren einen Impftermin gegen das Corona-Virus erhalten. Foto: Christopher Neundor, dpa (Symbolbild)

Impfungen sind ein Baustein, auf den das Landratsamt setzt, um die Schulen für eine erwartete vierte Corona-Welle im Herbst zu wappnen. Auch für Lehrerinnen und Lehrer sowie weiteres Schulpersonal gab es bereits Sonder-Impfaktionen. Was der Schulträger darüber hinaus für die hygienische Sicherheit tun kann, etwa mit dem Einbau von Luftfilteranlagen oder anderen Veränderungen, soll bei einem runden Tisch am Mittwoch im Landratsamt besprochen werden.

