Landkreis Augsburg nimmt fast 200.000 Euro mit Corona-Bußgeldern ein

Ohne Maske unterwegs, zu viele Leute getroffen oder einfach zu spät noch draußen gewesen: Gut 3500 Bußgeldbescheide hat das Landratsamt Augsburg seit Beginn der Corona-Pandemie schon ausgestellt. Immer ging es darum, dass jemand gegen die geltenden Corona-Regeln verstoßen hatte. 195.000 Euro hat der Landkreis bislang damit eingenommen.