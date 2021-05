Landkreis Augsburg

Landkreis will mobile Impfteams zu den Flüchtlingsheimen schicken

In Flüchtlingsunterkünfte will der Landkreis bald mobile Impfteams schicken.

Plus Der deutsche Impfturbo gegen das Coronavirus zündet bisher vor allem in benachteiligten Bevölkerungsschichten kaum. Was der Landkreis dagegen unternehmen will.

Von Angela David

Im vergangenen Winter war die Verzweiflung groß in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in der Neusässer Siemensstraße. Immer wieder - vier Mal mit insgesamt 69 von 103 Tagen - wurden die 45 Bewohner seit Oktober 2020 unter Quarantäne gestellt, weil einer von ihnen sich mit Corona infiziert hatte. Dagegen protestierten schließlich die Asylsuchenden mit Plakaten.

