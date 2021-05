Landkreis Augsburg

27.05.2021

Landrat Martin Sailer kritisiert die Aufhebung der Impf-Priorisierung

Momentan finden in den Impfzentren im Landkreis Augsburg keine Erstimpfungen mehr statt. Grund dafür ist der fehlende Impfstoff.

Plus Noch immer sind Tausende Menschen aus den Priogruppen 2 und 3 im Landkreis nicht geimpft. Müssen sie wegen einer Aufhebung der Priorisierung noch länger warten?

Von Philipp Kinne

„Was soll ich noch tun?“, fragt ein 60-jähriger Zusmarshauser. Der Leser habe alles versucht, um an einen Impftermin zu kommen. Bislang bleibt dieser aber aus. Dabei hat der Mann durch Vorerkrankungen und einen priorisierten Beruf eigentlich gute Gründe für eine vorzeitige Impfung. Wie der Zusmarshauser warten zurzeit mehr als 22.000 Menschen in der Priogruppe 3 und noch immer gut 1000 Menschen in der Gruppe 2 auf einen Termin. Viele von ihnen fürchten, durch die geplante Aufhebung der Priorisierung könnte es noch länger dauern.

