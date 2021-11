Landrat Sailer ruft wegen Corona-Lage zum Verzicht auf Veranstaltungen auf

Die Inzidenz im Kreis Augsburg hat einen Rekordwert erreicht. Der Augsburger Landrat sagt, welche Reaktionen er jetzt erwartet.

Die Corona-Inzidenz liegt erstmals seit Beginn der Pandemie bei über 500, die Intensivstationen in der Region sind rappelvoll. Angesichts dieser Lage hat der Augsburger Landrat Martin Sailer ( CSU) dazu aufgerufen, alle verzichtbaren Veranstaltungen abzusagen. Das Landratsamt in Augsburg habe das bereits getan. "Ich appelliere an alle, es uns gleichzutun und auf Veranstaltungen zu verzichten, die in den nächsten Wochen und Monaten nicht zwingend stattfinden müssen", sagte Sailer in einem Videobeitrag, den das Landratsamt jetzt veröffentlicht hat. Jetzt gehe es wieder darum, Kontakte zu beschränken.

Zusätzlich forderte der Landkreischef wieder kostenfreie Testangebote für die Menschen und eine intensive Diskussion über die Impfstrategie, "insbesondere, wie wir diejenigen erreichen, die sich bisher nicht haben impfen lassen".

Landrat Martin Sailer: In Kliniken droht die Triage

Mit großer Sorge kommentierte der Augsburger Landrat die Lage auf den Intensivstationen in der Region, die inzwischen zu 100 Prozent ausgelastet sind. "Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wahrscheinlich triagiert werden muss - wo der Unfallpatient mit dem Corona-Patienten in Konkurrenz um ein Intensivbett treten muss. Auch bei uns in Schwaben müssen Patientinnen und Patienten bereits verlegt werden, weil wir keine freien Kapazitäten mehr haben. Es ist das Szenario eingetreten, in dem es brenzlig für diejenigen werden könnte, die beispielsweise nach einem Verkehrsunfall als Schwerstverletzte Intensivbetreuung bräuchten, aber alle Betten ausgelastet sind.

Außerdem ist es leider nicht so, dass sich jedes Bett im Klinikum problemlos in ein Intensivbett umwandeln ließe. Dazu würden zwingend auch zusätzliche Intensivpflegekräfte und medizinische Gerätschaften gebraucht. Man muss sich ins Bewusstsein rufen, dass wir unbedingt mehr tun müssen, um diese Pandemie zu bekämpfen."

