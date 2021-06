Luftfilter in Schulen: Kreis-SPD fordert vom Freistaat klare Vorgaben

Plus Nach den Ankündigungen von Ministerpräsident Söder will die SPD-Fraktion im Augsburger Kreistag Taten sehen. Bislang wälze der Freistaat die Verantwortung ab.

Die SPD-Kreistagsfraktion fordert als Ergebnis ihrer gestrigen Fraktionssitzung von der Bayerischen Staatsregierung klare und unmissverständliche Vorgaben für die Schulen und Schulträger für die Beschaffung von Luftreinigern in Klassenzimmern. Man übernehme gerne Verantwortung, so die SPD. Aber Kreisrätinnen und Kreisräte sowie die Verwaltung seien keine Virologen und Techniker mit dem kompletten Fachwissen, welche Maßnahmen den richtigen und besten Schutz für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrerinnen und Lehrer bieten.