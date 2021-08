Landkreis Augsburg

vor 19 Min.

Macht der Bahnausbau zwischen Augsburg und Ulm diesen Wald platt?

Plus Die Pläne für das Bahn-Projekt Augsburg - Ulm sorgen für Unruhe. Warum? Das zeigt ein Ortstermin in einem Wald, der seit mehr als 500 Jahren im Besitz einer Familie ist.

Von Christoph Frey

Wer die Fichten in ihrer ganzen Pracht bewundern will, muss den Kopf schon weit in den Nacken legen. An die 40 Meter recken sich die 100 Jahre alten Bäume gen Himmel, nebenan stehen Douglasien, wie sie schon Carolina von Willerts Urgroßmutter pflanzen ließ. Ein Wald wächst über Generationen - vernichtet wäre er mit einem Schlag. Zumindest in diesem Fall.

