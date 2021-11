Mann aus dem Kreis Augsburg bedroht und entführt eigene Ehefrau

Plus Völlig ausgerastet ist ein 45-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis. Nach einem Streit mit seiner Frau drohte er, sie umzubringen. Der Fall landete vor Gericht.

Ein Streit zwischen einem 45-Jährigen und seiner Ehefrau ist völlig eskaliert. Der Mann aus dem nördlichen Landkreis rastete aus, bedrohte seine Frau - und entführte sie sogar. Nun wurde er vom Augsburger Amtsgericht verurteilt. Die Taten gestand der Mann, doch ihn trieb eine andere Sorge um.