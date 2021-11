Landkreis Augsburg

17:59 Uhr

Mann soll Mädchen missbraucht haben: Angeklagter äußert sich vor Gericht

Plus Ein 39-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis gesteht sexuelle Handlungen mit der Tochter seiner Lebensgefährtin. Zu Beginn soll das Mädchen erst elf Jahre alt gewesen sein.

Von Michael Siegel

Ein 39-jähriger Familienvater aus dem nördlichen Landkreis soll seine damals jugendliche Stieftochter schwer missbraucht haben. Immer wieder kommt es vor, dass sich vor der Jugendkammer des Augsburger Landgerichts nahe Angehörige von Kindern oder Jugendlichen wegen schlimmer Verfehlungen zu verantworten haben. Was aber am Montag dem Angeklagten vorgeworfen wurde, sei "durchaus ungewöhnlich": Dies räumt der Mann am ersten Verhandlungstag selbst ein. Zwar hat er die Taten zu Prozessbeginn weitgehend gestanden. Aber: "Ich hatte den Eindruck, dass sie diese Erfahrung mit mir machen wollte", sagte er mehrfach aus.

