Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Maximilian Fader ist der erste Ranger im Naturpark Augsburg

Plus Maximilian Fader ist der erste Ranger im Naturpark Augsburg-Westliche Wälder. Dabei kümmert er sich nicht nur um die Landschaft. Er will auch Menschen begeistern.

Von Siegfried P. Rupprecht

Maximilian Fader schützt Tiere, Pflanzen und Bäume im Naturpark Augsburg-Westliche Wälder. Seine Aufgabe ist es aber auch, Menschen die Natur nahezubringen und Besucherströme zu lenken. Der 28-Jährige ist seit März Ranger in Vollzeit. Das heißt: Er ist 39 Stunden in der Woche Mittler zwischen Mensch und Natur. Gerade dieses Miteinander begeistere ihn, gesteht er. "Ich will Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig Natur und Landschaft für die Menschen sind." Dies habe ihn auch veranlasst, sich auf die Rangerstelle zu bewerben. Hier könne er viel bewirken.

