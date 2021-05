Landkreis Augsburg

Mega-Fusion der Sparkassen: So laufen die Beratungen vor der Entscheidung

Plus Bevor der Kreistag des Kreises Augsburg am Montagnachmittag abstimmt, befasste sich der Kreisausschuss mit dem Thema. Sein Votum war einhellig.

Von Christoph Frey

Am Ende gab es Selbstgestricktes von der Schwiegermutter des Landrats. Babyschühchen überreichte Martin Sailer ( CSU) dem Sparkassenmanager Harald Munding. Anlass für die Geste: Der Vorstandschef der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim ist jüngst Opa geworden. Der tiefere Grund: Munding ist einer der Väter der beabsichtigten Fusion der Kreissparkasse Augsburg mit der Sparkasse aus dem Allgäu, über die der Kreistag am Montagnachmittag in Neusäß entschied. Am Vormittag wurde über das Thema eingehend im Kreisausschuss beraten. Munding stand Rede und Antwort.

