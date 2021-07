Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Mehr Lastwagen, mehr Baustellen: Das wird ein heißer Sommer auf der A8

An der Auf- und Abfahrt Augsburg-West von der A8 zur B17 finden Bauarbeiten statt.

Plus Die Arbeiten am Autobahnkreuz der A8 bei Gersthofen für eine Verbesserung des Einfädelns auf die B17 laufen. Auch an der Anschlussstelle Neusäß wird bald gebaut.

Von Regine Kahl

Autofahrer im Raum Gersthofen und Neusäß brauchen in den nächsten Wochen Geduld: Bauarbeiten am Autobahnkreuz Augsburg-West haben bereits begonnen, und zum Ende der Sommerferien wird die Anschlussstelle Neusäß wegen Sanierungen gesperrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen