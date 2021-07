Meitingen hat die Nase vorn beim Stadtradeln

Plus Die Radfahrer der Realschule in Meitingen könnten das Rennen für sich entscheiden. Mehrere kleine Teams haben ebenfalls gute Chancen auf einen Sieg.

Meitingen hat die fleißigsten Radfahrer im Landkreis. Zumindest sieht es im Moment ganz danach aus, denn in Meitingen haben die Radfahrer in den vergangenen drei Wochen stolze 122.000 Kilometer zurückgelegt. Damit stehen sie weit oben im Ranking der Aktion Stadtradeln. Endgültig entschieden ist im Moment aber noch nichts.