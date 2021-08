Landkreis Augsburg

vor 18 Min.

Menschen im Landkreis Augsburg bangen um die Familien in Afghanistan

Plus Ein junger Mann aus dem Kreis schließt seine Ausbildung ab und hofft auf den Nachzug seiner Familie. Doch jetzt geht es wieder um Leben und Tod in Afghanistan.

Von Jana Tallevi

Die Nachrichten aus Afghanistan überschlagen sich: Stadt um Stadt ist in den vergangenen Tagen von den Taliban erobert worden, inzwischen haben sie praktisch das gesamte Land unter Kontrolle. Die Sorge bei den hier lebenden mehr als 500 Afghanen um ihre Familien ist groß. Und auch Einheimische beschäftigt die Eskalation. Einer, der seine eigenen Erfahrungen in dem Land gemacht hat, ist der Gersthofer Klaus Assum. Zweimal war er in seiner Laufbahn als Berufssoldat der Bundeswehr in Afghanistan stationiert, einmal in Kundus und ein weiteres Mal in Masar-e Scharif. Er sagt: Wirklich überraschend ist die Entwicklung nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

