Mobile Impfteams kommen in die Ortschaften im Landkreis Augsburg

Der Landkreis Augsburg will die Hürden zum Impfen abbauen. Es sind mobile Impfteams in den Orten, Schulen und Betrieben möglich.

Für die über 80-jährigen Bürger gab es das Angebot bereits, jetzt soll es auf alle anderen ausgeweitet werden: Der Landkreis Augsburg bietet vor Ort Impftermine an. Bei den Senioren war diese Möglichkeit am eigenen Wohnort Anfang des Jahres auf große Resonanz gestoßen.

Landrat Martin Sailer begründet den neuen Vorstoß: "Wir wollen den Zugang zur Impfung so einfach wie möglich gestalten." Der Landkreis Augsburg werde an alle Schulen gehen, um den Jugendlichen ein Impfangebot zu machen. "Allerdings immer freiwillig - niemand wird verpflichtet!", betont Sailer. Zudem werden Impfteams in die Ortschaften ausrücken. So soll es besonders in den Gemeinden mit hoher Einwohnerzahl neue Gelegenheiten geben, dass sich die Menschen beispielsweise am Supermarkt "nebenbei" impfen lassen können.

Landkreis Augsburg fragt Impfbedarf in den Betrieben ab

Zudem wird der Landkreis auf Betriebe zugehen und sie bitten, zu berichten, ob sie in ihrer Belegschaft Interessenten haben, die geimpft werden möchten. Dann werden die Mitarbeiter im Impfzentrum eine Spritze bekommen oder von den mobilen Teams vor Ort versorgt. (kar)

Lesen Sie dazu auch