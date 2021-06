Landkreis Augsburg

Nach Lockdown: Viele Schüler haben ihre soziale Kompetenz verloren

An Schulen im Landkreis Augsburg gibt es gehäuft Streitereien. An der Parkschule in Stadtbergen wird es im neuen Schuljahr eine zweite Kraft für die Schulsozialarbeit geben.

Plus In den Grund- und Mittelschulen häufen sich zurzeit Streitereien. Die Pädagogen im Augsburger Land stehen vor einer ganz neuen Herausforderung.

Von Matthias Schalla

Jugendliche haben sich vor wenigen Tagen vor einer Schulbushaltestelle in Dinkelscherben so stark geprügelt, dass die Polizei kommen musste. In Kühlenthal gab es an einem Weiher ebenfalls eine handfeste Auseinandersetzung, bei der ein 15-Jähriger krankenhausreif geschlagen wurde. Woher kommt das hohe Aggressionspotential? Könnte eventuell sogar ein Zusammenhang mit Corona bestehen? "Ja", sagen Lehrer im Augsburger Land und sprechen von einem Verlust der sozialen Kompetenz aufgrund des langen Distanzunterrichts.

