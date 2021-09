Nach Unwetterkatastrophe: Landkreis Augsburg testet am Donnerstag Sirenen

Die bundesweite Funktionsprobe der Katastrophenschutz-Sirenen ist abgesagt. Der Landkreis Augsburg testet trotzdem. Was Bürger wissen müssen.

Erklingt ein einminütiger Heulton, sollten Menschen im Landkreis Augsburg hellhörig werden. Es besteht eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Außer am Donnerstag, 9. September, um 11 Uhr. Dann testet der Landkreis Augsburg seine Sirenen, wie aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervorgeht. Landrat Sailer möchte Horrorszenarien wie in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vermeiden: "Die Unwetterkatastrophe hat uns allen auf erschreckende Art und Weise gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Bevölkerung weiß, wie sie bei einem akuten Katastrophenfall gewarnt wird und was in einem solchen Fall zu tun ist."

180 Katastrophenschutz-Sirenen werden am Donnerstag getestet. Die anderen 70 Sirenen, die bislang nur den Feuerwehrsirenenton abspielen können, werden an diesem Tag schweigen. Auch sie sollen in wenigen Jahren den Katastrophenschutz-Ton spielen können.

Wo im Landkreis Augsburg Katastrophenschutz-Sirenen sind

Katastrophenschutz-Sirenen gibt es vor allem in der Nähe von Einrichtungen mit Gefahrenpotenzial. Im Augsburger Land ist das: Im Nordwesten (Umgebung des Kernkraftwerks Gundremmingen) und nordwestlich der Stadt Augsburg, da dort entsprechende Chemiebetriebe angesiedelt sind.

Auf welche Töne Landkreisbewohner achten müssen

Erklingt der einminütige, auf- und abschwellende Katastrophenschutz-Ton, besteht Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Bürgerinnen und Bürger sollten auf Rundfunkdurchsagen achten.

Bei einem dreimaligen in der Höhe gleichbleibenden Dauerton von je zwölf Sekunden Dauer, mit je zwölf Sekunden Pause zwischen den Tönen, geht es um Feuer und andere Notstände. Der Ton gilt der Alarmierung der Feuerwehren.

Zusätzlich zu den Sirenen gibt es im Landkreis 18 schnell einsetzbare Mobile Lautsprechanlagen (sogenannte Mobelas), die Durchsagen ermöglichen und auch als mobile Sirene fungieren können. Diese Anlagen sind bei mehreren Feuerwehren stationiert und können schnell auf deren Fahrzeugen befestigt werden. So kann die Bevölkerung zum Beispiel bei der Freisetzung von luftgetragenen Schadstoffen, bei Trinkwasserverunreinigung oder bei drohenden Hochwasserereignissen gewarnt werden. Am Donnerstag wird auch die Funktionsfähigkeit einiger Mobelas überprüft. (mjk)

