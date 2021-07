Nach tagelangen Unwettern: Wie geht es den Feuerwehrleuten im Kreis Augsburg?

Plus Tagelang Sturm und Gewitter im Landkreis. Wie kommt es dazu? Und wie verkraften die Feuerwehrleute diese anstrengende Zeit?

Erst hat es richtig laut gekracht. Dann war es um die große Trauerweide am Gersthofer Jugendzentrum auch schon geschehen. Der Baum ist einer von vielen, der den Wetterkapriolen der vergangenen Tage zum Opfer gefallen ist. Mehrfach fegten Gewitter, heftiger Wind und Starkregen über den Landkreis hinweg. Wieder und wieder rückten die Feuerwehren aus, um die Schäden zu beseitigen. Wie lange wird das noch gut gehen? Und warum kracht es im Moment überhaupt so oft über dem Landkreis?