Landkreis Augsburg

vor 31 Min.

Nach tödlichen B17-Unfällen: Wie Technik die Fahrt im Lkw sicherer macht

Plus Die tödlichen Unfälle mit Lastwagen auf der B17 haben viele betroffen gemacht. Was kann man tun? Spediteur Roman Mayer setzt auf Sicherheitssysteme.

Von Matthias Schalla

Die Alarmsysteme springen das erste Mal schon nach wenigen Hundert Metern an. Aus einem Grundstück an der Otto-Hahn-Straße in Gersthofen ist eine junge Autofahrerin mit ihrem Kleinwagen riskant abgebogen, um noch kurz vor dem Lkw zu gelangen. Doch der Frontradar hat die Situation in Bruchteilen von Sekunden erfasst und ein markantes Scheppern ins Führerhaus geschickt. Roman Mayer hat ebenfalls blitzschnell reagiert. Er schüttelt den Kopf. "Typisch", sagt der Chef der gleichnamigen Spedition und verkneift sich gerade noch eine weitere Bemerkung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

