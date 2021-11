Landkreis Augsburg

vor 31 Min.

Neue 2G-Regel stößt im Kreis Augsburg teils auf Ärger, teils auf Erleichterung

Geimpft oder genesen? In immer mehr Einrichtungen, wo sich Menschen in Innenräumen treffen, gilt die 2G-Regel.

Plus Seit dem Wochenende dürfen in viele Einrichtungen nur noch Geimpfte oder Genesene. Die Titania-Therme setzt sogar einen Sicherheitsdienst ein. So reagieren die Kunden.

Von Regine Kahl, Felicitas Lachmayr und Lisa Weißenberger

Es sind Einzelfälle, doch die sorgen an der Kasse der Titania-Therme für dicke Luft: Kunden, die gegen die neue 2G-Regel lautstark protestieren. Die Leitung der Therme setzt zum Schutz der Angestellten vor Aggressionen und Debatten an den Wochenenden einen Sicherheitsdienst vor der Eingangstür ein. Vor dem Einlass wird kontrolliert, ob die Besucher geimpft oder genesen sind.

