Neue Rekord-Inzidenz im Landkreis: Jetzt liegt sie bei 726,5

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg nähert sich immer mehr der Hotspot-Grenze von 1000. Dann steht in vielen Bereichen ein Lockdown für alle an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg erreicht einen neuen Rekordwert - schon wieder. Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 726,5. Hinzu gekommen sind 299 Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle ist immerhin gleich geblieben bei 267.

Das gilt bei einer Inzidenz über 1000 im Landkreis Augsburg

Sollte der Landkreis Augsburg eine Inzidenz von 1000 erreichen, greifen strengere Hotspot-Regeln. Das öffentliche Leben wird dann in weiten Bereichen heruntergefahren. Hotels, Restaurants, Sport- und Kultureinrichtungen und auch körpernahe Dienstleistungen wie Friseure müssen dann schließen. Hochschulen müssen wieder auf digitale Lehre umstellen. Schulen und Kitas bleiben geöffnet. Der Handel muss ebenfalls nicht schließen, allerdings darf nur eine Person pro 20 Quadratmetern ein Geschäft betreten. Veranstaltungen sollen verboten werden.

Die Krankenhausampel steht weiterhin auf Rot. In den Nachbarlandkreisen ist nur in Dillingen mit 745,1 die Inzidenz noch höher als im Augsburger Land. Wesentlich niedriger ist sie in Aichach-Friedberg (491,8), im Donau-Ries (456,4), in Günzburg (657,3), in Landsberg (574,3) und in der Stadt Augsburg (480,7). (dav)

Lesen Sie dazu auch