vor 49 Min.

Neue Schüler für Realschulen: So ist der Trend im Landkreis Augsburg

Vor den Pfingstferien konnten sich Familien an den Realschulen im Augsburger Land anmelden. Von 15 Prozent mehr Anmeldungen als im Vorjahr spricht Schulleiter Michael Kühn in Meitingen.

Plus In wenigen Jahren werden im Landkreis Augsburg mehr Kinder an den weiterführenden Schulen erwartet. Im Schnitt ist der Zulauf auf die Realschulen noch stabil.

Von Jana Tallevi

Stabile Zahlen beim Übertritt von der Grund- auf die Realschule - das melden im Schnitt die sechs Realschulen im Landkreis Augsburg für das kommende Schuljahr 2021/22. Doch das könnte auch eine Art Ruhe vor dem großen Zulauf sein. "Die Grundschulen sind voll", gibt nämlich der Leiter der Leonhard-Wagner-Realschule in Schwabmünchen, Markus Rechner, zu bedenken. 162 Mädchen und Jungen haben sich dort bislang angemeldet, etwas weniger als im Vorjahr. Dennoch wird die Schule größer, weil ein kleinerer Jahrgang mit der Mittleren Reife das Institut verlässt. Deshalb sei es gut, dass weitere Klassenräume entstehen.

