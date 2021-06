Landkreis Augsburg

07:00 Uhr

Neuer Radweg und weitere Ranger: Das sind die Pläne des Naturparkvereins

Der Verein Naturpark Augsburg-Westliche Wälder investiert viel in die Landschaftspflege und Umweltbildung. Neu ist die Stelle eines Naturpark-Rangers.

Plus Die Westlichen Wälder sind ein beliebtes Ausflugsziel. Was der Naturparkverein dort in diesem Jahr vorhat.

Von Siegfried P. Rupprecht

Auch der Verein Naturpark Augsburg-Westliche Wälder hat mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Das verdeutlichte die Mitgliederversammlung im großen Sitzungssaal des Landratsamts in Augsburg. Geschäftsführerin Eva Liebig verwies auf zahlreiche ausgefallene Veranstaltungen und Projekte. Doch der Blick in die Zukunft stimmt sie zuversichtlich. Dementsprechend umfangreich und vielseitig gestaltet sich auch das kommende Programm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen