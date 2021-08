Landkreis Augsburg

18.08.2021

Neusässer ist verzweifelt vor Klinikaufenthalt: Wer pflegt seine Frau?

Plus Ein 78-jähriger Neusässer pflegt seit Jahren seine kranke Frau. Nun muss er selbst ins Krankenhaus - und findet keinen Kurzzeitpflegeplatz für seine Ehefrau.

Von Jana Tallevi

So hat sich Josef Tosi aus Ottmarshausen das nicht vorgestellt: Endlich hat er den Termin für eine nötige Operation in der Augsburger Uniklinik bekommen, im September soll der Eingriff stattfinden. Doch noch kann sich Josef Tosi nicht auf seinen Krankenhausaufenthalt vorbereiten. Er hat noch ein großes Problem: Er weiß nicht, wohin mit seiner Frau Berta in dieser Zeit. Seit zehn Jahren kümmert sich der Ottmarshauser um seine Frau, die inzwischen in Pflegegrad fünf eingestuft ist und an einer Demenz leidet. Bei 20 Pflegeheimen im Landkreis hat der 78-Jährige inzwischen wegen eines Kurzzeitpflegeplatzes angerufen - ohne Erfolg. Josef Tosi vermisst in solch einem Fall praktische Hilfe, auch von Beratungsstellen.

