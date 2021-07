Nicht jede Schule im Landkreis Augsburg wird mit Luftfiltern ausgestattet

Plus Der Landkreis schafft Luftfilter für Realschulen und Gymnasien an. Über Grund- und Mittelschulen entscheiden die Kommunen selbst – und zwar sehr unterschiedlich.

Die einen sprechen von Aktionismus, die anderen von Beruhigung der Eltern. Wohl kaum eine Frage beschäftigt Schüler, Eltern und Lehrer im Landkreis so sehr wie diese: Sollen die Klassenzimmer mit Luftfiltern ausgestattet werden? Zu einer gemeinsamen Vorgehensweise konnten sich die Bürgermeister im Landkreis Augsburg bis heute nicht durchringen. Jede Kommune entscheidet stattdessen selbst, was sie für richtig hält. Das ist allerdings alles andere als einfach.