Landkreis Augsburg

24.11.2021

Online-Veranstaltung: Bahn erklärt Pläne zur Ausbaustrecke Ulm - Augsburg

Am Donnerstagabend veranstaltet die Bahn einen Webcast zum Thema Bahnausbau Ulm-Augsburg.

Plus Am Donnerstag stellt die Bahn die Pläne zur Schnelltrasse Ulm-Augsburg vor. Jeder kann an diesem Webcast teilnehmen.

Von Katja Röderer

26 Minuten sollen es sein. Länger darf die Bahn für die Strecke von Ulm nach Augsburg nicht brauchen, um den Deutschlandtakt einzuhalten. Der Abschnitt zwischen den beiden schwäbischen Großstädten gilt heute als Nadelöhr auf der europäischen Magistrale von Paris nach Bratislava und Budapest. Seit Jahrzehnten ist der Ausbau dieser Bahnstrecke ein Thema. Doch zu welchem Preis? Über den aktuellen Stand der Dinge informiert das Projektteam der Bahn am heutigen Donnerstag, 25. November, ab 18.30 Uhr in einem zweistündigen öffentlichen Webcast. Der Link wird auf der Internetseite der Bahn unter www.ulm-augsburg.de veröffentlicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen