Pädagoge: Nach Corona nicht auf digitale Lehre verzichten

Plus Im Strategieforum Bildung wird klar: Die digitale Form des Unterrichts hat Vorteile gebracht. Die dürften jetzt nicht verspielt werden, so ein Experte.

Digitale Bildung bietet viele Chancen und ist nicht generell die schlechtere Wahl, wenn man gleichzeitig an der Behebung der Risiken arbeitet. Diese weder eindeutig positive noch negative Einschätzung hat jetzt akademischer Oberrat Dr. Christian Boeser-Schnebel vom Lehrstuhl für Pädagogik der Uni Augsburg bei der ersten Sitzung des Strategieforums Bildung im Landkreis Augsburg gegeben. Diese Zweischneidigkeit der Materie gelte es einfach auszuhalten, um von den digitalen Möglichkeiten zu profitieren.