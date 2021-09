Podcast und Videokonferenz: So informieren sich Jugendliche vor der Wahl

Plus Die Jungen dürfen zuerst an die Urne: Vor der Bundestagswahl werden die Ergebnisse der U18-Wahl feststehen. Welche Themen Jugendlichen wichtig sind.

Kurze und prägnante Slogans und lächelnde Gesichter auf Werbeplakaten sollen Wähler von der beworbenen Partei überzeugen. Viele Jugendliche im Landkreis informieren sich lieber in der digitalen Welt. Die Ergebnisse der U18-Wahl fließen zwar nicht ins offizielle Ergebnis der Bundestagswahl ein, geben aber einen Einblick in die Anliegen der jungen Generation. Auf welchen Wegen setzen die Jugendlichen im Augsburger Land sich mit Politik auseinander?