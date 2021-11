Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Polizei schnappt mutmaßlichen Betrüger in Westendorf – jetzt läuft der Prozess

Plus Zivilpolizisten verhinderten, dass eine Betrügerbande eine Westendorferin 18.000 Euro ärmer macht. Jetzt stand der Mann, der das Geld abholen wollte, vor Gericht.

Von Marco Keitel

Der 28-jährige Angeklagte kam direkt aus der Justizvollzugsanstalt in München, als zwei Polizisten ihn zu einer Verhandlung des Schöffengerichts in den Saal führten. Dort sitzt er seit März in Untersuchungshaft. Denn er war Teil einer Bande, deren Mitglieder vorgeben, Polizisten, Richter oder Staatsanwälte zu sein, um so ihre Opfer zu betrügen.

