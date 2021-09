Programm 2021/22: Vhs Augsburger Land bietet wieder Präsenzkurse an

Plus Das neue Semester beginnt: Im Herbst und Winter kann die Volkshochschule Augsburger Land wieder Präsenzkurse anbieten. Teilnehmer müssen aber einiges beachten.

Am 20. September startet das neue Semester: Die Volkshochschule (Vhs) Augsburger Land bietet im Herbst und Winter einen abwechslungsreichen Mix aus Präsenz- und Online-Veranstaltungen an 34 örtlichen Volkshochschulen und fünf regionalen Bildungszentren im Landkreis. Die Teilnehmer haben die Wahl, wofür sie sich entscheiden. Allerdings sind bei Präsenzveranstaltungen einige Regeln zu beachten.