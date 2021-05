Landkreis Augsburg

07:00 Uhr

Radelserie: Wo Lech und Donau zueinander finden

In Marxheim (Landkreis Donau-Ries) fließt der Lech in die Donau. Rainer Behringer und unser radelnder Reporter Oliver Reiser haben auf der „Donau-Feierabendrunde“ hier eine kleine Pause eingelegt. Beobachtet werden sie vom heiligen Nepomuk.

Plus Die Feierabendrunde von Rainer Behringer führt von Nordendorf über Donauwörth und Rain. Am höchsten Punkt wartet mit dem Barockschloss Leitheim ein Kleinod.

Von Oliver Reiser

„Ab aufs Radl! Abschalten. Kein Handy. Kein Garnix. Und schon bald ist die Welt wieder in Ordnung.“ Dieses Rezept empfiehlt Rainer Behringer. An einem der wenigen herrlichen Frühlingstage hat der Wassermeister der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf Überstunden genommen, um seine Lieblingstour über Donauwörth bis zum Zusammenfluss von Lech und Donau zu fahren. Er nennt sie die „Donau-Feierabendrunde“. Start ist diesmal aber schon am frühen Vormittag. Ausgangs- und Treffpunkt ist der Bahnhof in Nordendorf. Der radelnde Reporter ist nämlich mit der Bahn angereist. Dies wird am Ende der Geschichte noch eine Rolle spielen.

