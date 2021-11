Rauf aufs Radl: Emotionale Momente im Fahrradsattel

Plus Tiefschürfende Gespräche und das erste Radler nach dem Lockdown im Biergarten: Ein Rückblick auf unsere Serie "Rauf aufs Radl" im Augsburger Land.

Es war fast schon ein historischer Moment an diesem 16. Juni. Das erste Radler und der erste Wurstsalat – nach dem Ende des Lockdowns konnten die Protagonisten unserer Serie „Rauf aufs Radl!“ endlich auch gemeinsam die nach langer Schließung wieder geöffneten Biergärten aufsuchen, die man zuvor nur im Vorbeifahren beschrieben hatte. Unvergessen sind dem radelnden Reporter nicht nur die Kämpfe mit der Logistik des Fahrradtransports, dem zur Neige gehenden Akku oder den Zugfahrplänen, sondern vor allem die Gespräche mit den Leserinnen und Lesern, die uns ihre Lieblingstouren verraten hatten.