Regierung genehmigt Fusion der Kreissparkasse Augsburg

Jetzt ist der Weg endgültig frei für die größte schwäbische Sparkasse. Der Mega-Fusion steht nicht mehr im Wege.

Mit einem Bescheid am Donnerstag hat die Regierung von Schwaben die erforderlichen Genehmigungen für die Fusion der Kreissparkasse Augsburg und der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim erteilt. Beide Institute sollen zum Jahresanfang zur größten schwäbischen Sparkasse verschmelzen. Die Zentrale der neuen Sparkasse Schwaben-Bodensee, deren größter Anteilseigner dann der Landkreis Augsburg ist, soll in Memmingen sein. Die jetzige Zentrale am Martin-Luther-Platz in Augsburg wird zu einer Hauptgeschäftsstelle.

Parallel zur getroffenen Entscheidung antwortete die Regierung auch auf die Argumente von Fusionsgegnern, die sich schriftlich an die Behörde gewandt hatten, um eine Genehmigung der Fusion zu verhindern.

Die Beschlüsse, die zum Zusammenschluss geführt haben, sind nach Einschätzung der Regierung sparkassen- und kommunalrechtlich ordnungsgemäß zustande gekommen. Die Regierung betont in diesem Zusammenhang, dass der Zusammenschluss von Sparkassen keinem Rechtfertigungszwang unterliegt, der inhaltlich zu prüfen wäre. Maßgeblich sei vielmehr ein dahingehender Gestaltungswille der beteiligten Sparkassen und ihrer Trägerzweckverbände.

Die Zahlen hinter der Mega-Fusion der Sparkasse

In den verschiedenen Stadträten und Kreistagen hatte es im Frühjahr jeweils sehr klare Mehrheiten für die Mega-Fusion gegeben. Durch sie entsteht eine Bank mit mehr als 8,8 Milliarden Euro Bilanzsumme, 300.000 Kunden und über 1000 Mitarbeiter in insgesamt 62 Geschäftsstellen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch