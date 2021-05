Landkreis Augsburg

vor 34 Min.

Regnerischer Frühling: Kälte verschiebt die Ernte im Kreis Augsburg

Plus So kalt und nass war der Frühling im Augsburger Land lange nicht mehr. Das beeinflusst die Ernte der Landwirte. Was das für Kunden bedeutet und wann die Erdbeerfelder öffnen.

Von Marco Keitel

Kalt und nass war dieses Jahr bisher. Jede Hoffnung auf sonnigere Zeiten im Landkreis Augsburg hat nach wenigen warmen Tagen der Regen ertränkt. Das schränkt nicht nur die, durch Corona ohnehin wenigen, Freizeitmöglichkeiten ein. Für die Bauern im Augsburger Land geht es um mehr: ihre Ernte. Welche Auswirkungen hat das auf die Preise für Obst und Gemüse?

