Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Rote Ampel oder Jamaika - oder doch lieber wie gehabt?

Die Wahl ist vorbei - doch wie die nächste Bundesregierung in Berlin aussieht, das ist noch offen. Ganz unterschiedlich sind die Vorlieben von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Landkreis Augsburg dazu.

Plus Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis haben unterschiedliche Vorschläge, wie die neue Bundesregierung aussehen könnte. Auch die Große Koalition wird genannt.

Mehr Zeit für die wichtigen Aufgaben, ob im Beruf oder für die Familie - das ist ein Thema, das sich Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis im Vorfeld der Bundestagswahl von der neuen Regierung in Berlin gewünscht haben. Die Wahl liegt nun zwar hinter uns. Wie genau die neue Bundesregierung aussehen wird, das ist noch offen. Wir haben noch einmal nachgefragt: In welcher Koalition könnten die Themen aus dem Landkreis am besten umgesetzt werden?

