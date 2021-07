Rotes Kreuz bringt wieder Kleidung nach Bosnien

Plus Neue Kleidung – diese Fracht bringt ein Sattelauflieger von Gersthofen nach Bosnien zu Flüchtlingen. Geholfen haben bei der Rote-Kreuz-Aktion viele.

Sommerkleidung für Männer, Frauen und Kinder, aber auch schon erste Kleidungsstücke für die Übergangszeit zum Herbst, wenn es wieder kälter wird auf dem Balkan – das ist die Ladung, die ein Sattelauflieger im Auftrag des Roten Kreuzes gerade über die Grenze der Europäischen Union nach Bosnien-Herzegowina bringt. Sie sind gedacht für die vielen Flüchtlinge, die dort schon seit Jahren auf eine Weiterreise in die EU warten. Einer, der ihre Lage seit Jahren kennt, ist Günther Geiger. Er ist Leiter des Kompetenzzentrums für die Internationale Arbeit im Bayerischen Roten Kreuz (BRK), das beim Kreisverband Augsburg angesiedelt ist. Das steckt hinter der erneuten Fahrt.