Rückzug aus persönlichen Gründen: Alexander Kolb verlässt den Kreistag

13 Jahre lang war Alexander Kolb mit im Kreistag des Landkreises Augsburg. Jetzt hat der Grünen-Politiker aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt.

Aus persönlichen Gründen verlässt Alexander Kolb von den Grünen den Kreistag. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende legt sein Mandat zum 17. Oktober nieder. Das teilte Kolb jetzt mit.

Kolb nachfolgen wird einer Pressemitteilung der Kreistagsfraktion der Grünen zufolge Marwin Hillenbrand aus Großaitingen, der dort bereits dem Ortsverband vorsitzt. Silvia Daßler, Fraktionsvorsitzende im Kreistag: "Wir bedauern den Rückzug von Alexander Kolb sehr, können diesen aber aufgrund seiner privaten Gründe, die er uns in ausführlichen Gesprächen erläutert hat, gut nachvollziehen."

Kolb, seit über 13 Jahren Kreistagsmitglied, führte vor allem private Gründe für seinen Schritt an: "Dass ich aktuell zwischen zwei weit auseinanderliegenden Wohnsitzen pendle hat meine Entscheidung sicherlich ein Stück weit bestärkt und beschleunigt", so Alexander Kolb weiter. Der Lehrer unterrichtet am Berufsschulzentrum in Neusäß und sitzt im Kreistag im Ausschuss für Bildung, Schule und Kultur. Bildungsthemen seien ihm immer wichtig gewesen, so Kolb.

Alexander Kolb wechselte von der Jungen Union zu den Grünen

Für Aufsehen hatte er vor gut zehn Jahren gesorgt, als er als Bezirksvorsitzender der Jungen Union zu den Grünen wechselte und sein Kreistagsmandat mitnahm. Kolb begründete diesen Schritt damals mit seiner Kritik an der Bildungs-, Integrations- und Atompolitik der CSU. Der damalige Kreisvorsitzende der CSU, Landrat Martin Sailer, unterstellte dagegen, Kolb habe die CSU aus Enttäuschung über eine verweigerte Bundestagskandidatur verlassen.

Diesmal gibt es zwischen den beiden Kontrahenten von damals keinen Zwist. Als Kolb Sailer über die Gründe seines Rückzugs informierte, sei das Gespräch "vertrauensvoll" verlaufen, so Kolb. Sein Nachfolger als 2. stellvertretender Fraktionsvorsitzender bei den Grünen ist Felix Senner. (AZ/cf)

